Alman yönetmenin İstanbul filmi Ataşehir’de gösterimde

02 Aralık 2022 Cuma, 11:28

Alman film yönetmeni Ellen Rudnitzki’nin çektiği “İstanbul’un Tepeleri” isimli belgesel film Ataşehir Belediyesi tarafından gösterime sunuluyor. İstanbul’da yaşayan iki kâğıt toplayıcının hayatını anlatan 90 dakikalık film, 4 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00’de Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi salonunda seyircilerle buluşacak.

Film yalnızca Rudnitzki’nin 3 yıl boyunca takip ettiği iki kâğıt toplayıcıyı değil, onların etrafındaki sosyo-kültürel ortamı da gözler önüne seriyor. Aynı şekilde, söz konusu kâğıt toplayıcılarının ve ailelerinin tanıklıkları bağlamında, izlenilen dönem boyunca Türkiye’yi etkilemiş kimi önemli politik olaylar da paralel öyküler olarak filmde yerlerini alıyor.

Filmin Türkçe orijinal versiyonu Türkiye’de ilk kez Ataşehir Belediyesi’nin film salonunda gösterilmiş olacak.