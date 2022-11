Bir Zamanlar Meksika’da filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Zamanlar Meksika’da filminin müziği kime ait?

29 Kasım 2022 Salı, 11:21

Bir Zamanlar Meksika’da (Once Upon a Time in Mexico), yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Rodriguez'in üstlendiği, 2003 yapımlı bir aksiyon/polisiye filmidir.

BİR ZAMANLAR MEKSİKA’DA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Rodriguez'in Meksika Üçlemesi'nin üçüncü ve son filmi, El Mariachi (1992) ve Desperado (1995) filmlerinin devamıdır. Yolsuzluğa bulaşmış bir FBI ajanı, bir uyuşturucu baronunun hükümete karşı ayaklanmasını gerçekleştirmek için en büyük düşmanından intikam talep ediyor.

BİR ZAMANLAR MEKSİKA’DA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

Willem Dafoe

Cheech Marin

Marco Leonardi

Enrique Iglesias

Eva Mendes

Antonio Banderas

Salma Hayek

Danny Trejo

Mickey Rourke

Ruben Blades

BİR ZAMANLAR MEKSİKA’DA FİLMİNİN MÜZİĞİ KİME AİT?

Film müziğinin bestecisi, Robert Rodriguez'dir.

BİR ZAMANLAR MEKSİKA’DA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bir Zamanlar Meksika’da filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.