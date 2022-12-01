Görgü tanığında şok sözler! Cinayet anını film seti sanmış...

01 Aralık 2022 Perşembe, 18:07

Şırnak'ta oturan, 2 çocuk sahibi ve muhasebeci Hüseyin Angı, internette ilanını gördüğü satılık otomobili almak için mart ayında Ankara’ya geldi. Angı, irtibata geçtiği kişilerce götürüldüğü Gölbaşı ilçesinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Şüpheliler, Angı'nın cesedini, üzerindeki cep telefonu ile cüzdanı aldıktan sonra Dikilitaş köyü mevkisinde sazlık alana attı. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında 'suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'birden fazla kişiyle yağma', 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ise 39'ar yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz sanıklar Kemal Can Orhan, Metehan Taşbek, Nazif Yüksel ve Samet Ceylan hakkında da 'bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Ankara 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın bugünkü celsesine tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ceger K., Hüseyin Angı'nın çocukluk arkadaşı ve aile dostu olduğunu, olaydan birkaç gün önce Angı'nın kendisini arayarak 'İbrahim' isimli birinden araç aldığını ve Ankara'ya gideceğini söylediğini aktardı.

Olay günü saat 13.20'de maktulü aradığını ancak telefonu açmadığını, aradan bir süre geçtikten sonra telefonun açıldığını ancak cevap vermediğini anlatan Ceger K, "Telefon açılınca karşıdan yanıt gelmedi ancak Hüseyin 'Arkadaşlar niyetiniz nedir?' diye yanındakilere bağırıyordu. Bu sırada bağrışma sesleri geldi ve bir daha telefonu açmadı" diye konuştu.

"FİLM ÇEKİYORLAR ZANNETTİM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eyüp K. ise mobilyacı olduğunu, olay günü müşterilerine mobilya götürmek için aracıyla Konya yolundan Gölbaşı'na bağlanan patika yolda seyrederken, beyaz aracın önünde 2 kişinin, yerde yatan kişiye silah doğrulttuğunu gördüğünü anlattı.

Eyüp K., olayı görünce çok korktuğunu, mobilyayı teslim ettiği sırada gördüklerini müşterisine anlattığını söyledi. Mahkeme başkanının "Neden emniyet birimlerini aramadın?" sorusuna Eyüp K., "Müşterimle konuştuğumuzda o bölgede bazen film seti kurulduğunu söyledi. Ben de film çekiyorlar zannettim" yanıtını verdi.

Tanık beyanlarının ardından 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.