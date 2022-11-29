İnsanın Esareti filminin konusu ne, oyuncuları kim?

1934 yılında vizyona giren İnsanın Esareti filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, İnsanın Esareti filminin konusu ne? İnsanın Esareti filminin oyuncuları kim? İnsanın Esareti filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 11:32
İnsanın Esareti filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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İnsanın Esareti (Of Human Bondage), yönetmenliğini John Cromwell, senaristliğini ise Lester Cohen ve W. Somerset Maugham'ın üstlendiği, 1934 yapımlı bir dram filmidir.

İNSANIN ESARETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

W. Somerset Maugham’ın aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan film, garson olarak çalışan Mildred’a aşık olan tıp öğrencisi Philip’in yaşadıklarını konu ediniyor. 

İNSANIN ESARETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leslie Howard

Bette Davis

Frances Dee

Alan Hale

Reginald Owen

İNSANIN ESARETİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İnsanın Esareti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.


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