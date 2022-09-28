Almanya'da 'İstanbul Tepeleri' gösterime giriyor
Yönetmenliğini Ellen Rudnitzki’nin yaptığı İstanbul’un Tepeleri isimli belgesel Almanya'da gösterime giriyor. Belgeselde, İstanbul’da yaşayan biri Kürt diğeri Roman iki kağıt toplayıcısının yaşamı anlatılıyor.
Yönetmenliğini Ellen Rudnitzki’nin yaptığı ‘Die Hügel von Istanbul’ (‘İstanbul’un Tepeleri’) isimli belgesel film Almanya sinemalarında gösterilmeye başlanıyor.
İstanbul’da yaşayan biri Kürt diğeri Roman iki kağıt toplayıcısının yaşamını anlatan 90 dakikalık film, bu anlatımı filmin çekim sürecinde yaşanan Türkiye’nin önemli bazı sosyo-politik kırılma noktaları paralelinde gerçekleştiriyor.
Pandemi başlamadan kısa bir sörü önce tamamlanan film, seyirciyle buluşmak için pandeminin hız kestiği bugünleri bekledi. Film ilk kez Köln’de Almanca dublajlı olarak ‘Guerilla Kino’da geçtiğimiz Temmuz ayında gösterime sunuldu. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü ise Berlin’de ‘Bundesplatzkino’da gösterilecek. Bunu Almanya’daki başka kentler izleyecek.
Filmin yönetmeni Ellen Rudnitzki, filmin Türkçe orijinal versiyonuyla Türkiye’de de seyirciyle buluşmasını arzu ettiklerini söyledi.
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