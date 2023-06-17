Türkiye-Galler mücadelesini Fabio Maresca yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Fabio Maresca yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçta Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Luca Massimi görev alacak.
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