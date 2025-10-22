Alpay Şalt’tan 'Doğaya Notalarla Destek' Konseri

Ünlü davulcu Alpay Şalt, doğum gününü bu yıl da anlamlı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. “Birthday Marathon ’25 – Doğaya Notalarla Destek Konseri” adıyla düzenlenecek konser, 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı DasDas İstinyePark İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 3 saat sürecek performansta Şalt, rock müzik tarihine damga vuran Thin Lizzy, Motörhead ve Iron Maiden gruplarının klasik eserlerinden oluşan özel bir repertuvarla üç ayrı “tribute” grubuyla sahne alacak.

GELİRİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA BAĞIŞLANACAK

Konserin tüm geliri, orman yangınları sonrası ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bağışlanacak. Ayrıca, fidan sertifikaları konserde eserleri icra edilecek üç efsane grup adına hazırlanarak ilgili kurumlara iletilecek.

Doğaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Alpay Şalt, etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi:

“Sanıyorum doğa sevgisi genlerimde var. Yıllardır doğum günümde hediye almak isteyenlerden fidan bağışı yapmalarını rica ediyorum. Bu yıl orman yangınları içimizi yaktı, çok sayıda canlı ve ağaç kaybettik. Müzik aracılığıyla doğaya nefes olmak istiyorum. Her nota bir fidan olup toprağa düşsün.”

“HEM RİTMİN HEM DOĞANIN KALBİNDE OLACAĞIZ”

40 yılı aşkın müzik kariyerinde hem alternatif hem ana akım sahnelerde iz bırakan Şalt, müziği sosyal sorumlulukla birleştirerek bir kez daha fark yaratıyor. Müzikseverler bu özel gecede hem ritmin büyüsüne kapılacak hem de doğaya destek olmanın huzurunu yaşayacak.