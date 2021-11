Altın İskender Softie'nin

16 Kasım 2021 Salı, 11:00

Nanouk Leopold (Yönetmen-senarist/ Hollanda), Roland Vajs (Ses tasarımcısı/Sırbistan), Michelle Valley’den (Oyuncu/ Fransa) oluşan Uluslararası Yarışma jürisinin seçkileri belli oldu.

62. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde Theo Angelopoulos adına verilen Altın İskender ödülünü (10 bin avro) Samuel Theis’in yönettiği Fransız yapımı Softie aldı.

Jüri özel ödülü Gümüş İskender (5 bin avro) Natalie Alvarez Mesen’in çektiği İsveç-Costa Rica-Belçika-Alman ortak yapımı Clara Sola’nın oldu.

En iyi yönetmen Bronz İskender ödülünü (3 bin avro) The Box (Meksika-ABD) filmiyle Lorenzo Vigas’ın kazandı.

EN İYİ OYUNCULAR

En iyi kadın oyuncu ödülünü Moon 66, Questions’daki (Jacqueline Lentzou/ Yunanistan) rolüyle Sofia Kokkali aldı.

En iyi erkek oyuncu ödülü Softie’deki (Samuel Theis/ Fransa) performansından ötürü genç oyuncu Aliocha Reinert’e verildi.

EN İYİ SENARYO

Pilgrims (Litvanya) filminin yönetmeni ve senaristi Laurynas Bareias en iyi senaryo ödülünü aldı.

ÖZEL MANSİYON

What Do We See When We Look at the Sky ? (Alexandre Koberidze/Almanya-Gürcistan) özel mansiyonla ödüllendirildi.

MEET THE NEIGHBORS ÖDÜLLERİ

Meet the Neighbors bölümünün Altın İskender ödülü (8 bin avro) Small Body (Laura Samani/ İtalya-Fransa-Slovenya) filmine verildi.

Meet the Neighbors’un Gümüş İskender ödülü (4 bin avro) The Tale of King Crab (Alessio Rigo de Righi, Matteo Zopis/ İtalya-Arjantin-Fransa) ile Vera Dreams of the Sea (Kaltrina Krasniqi/ Kosova Cumhuriyeti-Kuzey Makedonya-Arnavutluk) arasında paylaştırıldı.

FILM FORWARD ÖDÜLLERİ

Film Forward bölümü Altın İskender ödülü (8 bin avro) Magnetic Fields’e (Yorgos Goussis/ Yunanistan) verildi.

Film Forward’ın Gümüş İskender ödülü (4 bin avro) The Day Today’in (Maxence Stamatiadis/ Fransa) oldu.

Superior (Erin Vassilopoulos/ ABD) özel mansiyon kazandı.

PODCAST ÖDÜLÜ

Podcast ödülünü (2 bin avro) The Letters I Have Read about Her (Stratis Chatzielenoudas/Yunanistan) aldı.

My Suburb’e (Camilla Bouchet/ İsveç) özel mansiyon verildi.

MERMAID ÖDÜLÜ

Celts (Milica Tomovic/ Sırbistan) en iyi film ödülünü aldı.

Moneyboys (C.B.Yi /Avusturya-Fransa-Tayvan-Belçika) ile Deserto Particular (Aly Muritiba/ Brezilya) filmlerine özel mansiyon verildi.

ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLLERİ

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (Fipresci) uluslararası bölümde Silent Land’i (Aga Woszczynska/Polonya-İtalya-Çek Cumhuriyeti) en iyi film seçti.

Ulusal bölümde Magnetic Fields’i (Yorgos Goussis/ Yunanistan) ödüllendirdi.

YUNAN FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLÜ

Yunan Film Eleştirmenleri Birliği (PEKK), Magnetic Fields’i (Yorgos Goussis/ Yunanistan) en iyi film seçti.

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Yunan Parlamentosu TV kanalı jürisi The Rust’a (Juan SebastianMesa/ Kolombiya-Fransa) İnsan Hakları ödülünü verdi.

ERT TELEVİZYON KANALI ÖDÜLLERİ

Yunan TV kanalı ERT, Magnetic Fields’e (Yorgos Goussis/Yunanistan) 3 bin avro tutarında ödül verdi.

Geliştirilen Projeler bölümünde yer alan Silence 6-9’a (Christos Pasalis-Maria Drandaki, Homemade Films/ Yunanistan) 2 bin avro destek verdi.

YUNAN FİLM MERKEZİ ÖDÜLLERİ

Yunan Film Merkezi seçici kurulu First Run bölümünde yer alan Magnetic Fields’e 5 bin avro ödül verdi. Magnetic Fields aynı zamanda en iyi mekan ödülünü de aldı.

J.F. COSTOPOULOS VAKFI ÖDÜLÜ

J.F.Costopoulos Vakfı jürisi, Holy Emy (Araceli Lemos/Yunanistan-Fransa-ABD) ile 18’i (Vassilis Douvlis/ Yunanistan) en iyi film seçti.

WIFT (ÇALIŞAN KADINLAR) ÖDÜLÜ

Sinema ve TV Sektöründe Çalışan Kadınlar ödülü Holy Emy’ye (Araceli Lemos /Yunanistan-Fransa-ABD) verildi.

GENÇLİK ÖDÜLLERİ

Selanik Aristoteles Üniversitesi öğrencilerinden oluşan jüri, Echoes of the Past’ı (Nicholas Dimitropoulos/ Yunanistan) en iyi film seçti.

.DOG (Yianna Americanou/ Güney Kıbrıs / Yunanistan) filmine özel jüri ödülü verdi.

FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ

Fischer’in sponsorluğunu üstlendiği izleyici ödülünü Uluslararası Yarışma bölümünden Pack of Sheep (Dimitris Kanellopoulos/ Yunanistan-Sırbistan-Arnavutluk) aldı.

Ulusal kategoride Michael Caccoyannis adına verilen izleyici ödülü The Man with the Answers’ın oldu. The Man with the Answers, Meet the Neighbors bölümünün İzleyici ödülünü de kazandı.

Film Forward yarışma bölümündeki The Day Today’i (Maxence Stamatiadis /Fransa) izleyici en iyi film seçti.

Open Horizons bölümünde gösterilen Whispers of War (Florian Hoffman/ Almanya) izleyicinin en beğendiği film oldu.

Balkanlara Bakış bölümünde gösterilen Hive (Blerta Basholli/Kosova Cumhuriyeti-İsviçre-Arnavutluk-Kuzey Makedonya) izleyici ödülünü aldı.