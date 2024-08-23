Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Samancılar, Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Bütün hikâye, Adana’da Ziya Darendeli adında bir lise öğretmeninin sinemaya olan sevdası ve Adana halkına sinemayı sevdirme arzusu ile kurduğu Sinema Kulübü’yle başlıyor. 15-22 Mayıs 1969 tarihleri arasında birincisi yapılan Altın Koza Film Şenliği’nin üzerinden 55 yıl geçti ve Adanalı lise öğretmeninin temelini attığı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 23-29 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 31’inci kez Adanalılarla buluşacak.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar’la festival hakkında konuştuk.

‘SEMBOLDEN ÖTEYE...’

Samancılar’ın başkanlığında Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ve Mahmut Göğebakan’dan oluşan yönetim kurulu, bu yıl altıncı festivaline hazırlanıyor. “Her yıl çıtayı biraz daha yükseltmekten yanayız” diyen Samancılar, para ödüllerinde de ciddi oranda artışlar yaptıklarını belirtiyor. Buradaki amacı, “Ödüle değer görülen filmlerin ya da kişilerin aldıkları ödülün en azında işe yaramasını istiyoruz. Sembolik olmaktan öteye gitmesini istiyoruz. Umuyoruz insanları da memnun edebiliriz” cümlesiyle açıklıyor. Festivalin bu yılki temasının “Şiddete dur!” olduğunu belirten Samancılar, ekliyor: “Ülkemize sevgi, barış, kardeşlik temalı ve ‘Şiddete dur’ diyebildiğimiz bir festival yaşatmak istiyoruz.”

‘ONUR DUYUYORUZ’

31. Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını, Türkiye’yi uluslararası arenada birçok kez temsil eden yönetmen Nuri Bilge Ceylan yapıyor. Samancılar, Ceylan’ın Altın Koza’da yer almasının, festivalin değerini iki kat artırdığını düşünüdüğünü ve böyle değerlendirileceğini umduğunu belirterek “Nuri Bilge Ceylan ülkemizin gururu. Haklı olarak onun başkanlık yapmasından onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SANATÇI DURUŞU ÖNEMLİ’

Festivalin bu yıl “onur ödülleri”ne, Demet Akbağ ve Uğur Polat’a değer gördü. Samancılar, her yıl yönetim kurulu ile oturup onur ödüllerinin kimlere verileceğiyle ilgili tartıştıklarını, değerlendirmeleri sonucunda genelde iki sanatçıyı seçtiklerini ve özellikle bir kadın bir erkek olmasına özen gösteriklerini belirtti. Samancılar, “Demet Akbağ ve Uğur Polat, ülkemizin çok değerli iki sanatçısı. İzlemeye doyamadığımız oyuncular. Mesleklerinde de onurlu duruşlarından hiç taviz vermemişler. Olumsuzluklara da tavır koymuşlar. Bu kriterler de bizim için çok önemli. Sanatçının toplum içerisindeki duruşu bizim kararımızı önemli ölçüde belirler. Akbağ’ın ve Polat’ın bu duruşlarına da saygı duyduğumuz için bu yılın onur ödülüne onlar değer görüldü” dedi.

EKİBE İKİ YENİ İSİM

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin genel sanat yönetmenliğine Mehmet Açar’ın getirildiğini duyuran Samancılar, festivalin program direktörü olarak da bu yıldan itibaren Esin Küçüktepepınar’la birlikte yol yürüyüyeceklerini bildirdi.

Samancılar, Açar için “Bu yılki performansımızın iyi olmasında ve seçicilikte ilerleme kaydetmemizde onun da çok büyük katkıları oldu” dedi. Açar, Feride Çiçekoğlu ve Janet Barış’la birlikte, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın seçici kurulunda yer alıyordu.

ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Altın Koza’da her yıl, Türk edebiyatının usta kalemi, toplumcu-gerçekçi yazınımızın en önemli ismi, Adanalı Orhan Kemal’in anısını yaşatmak ve Türk sinemasına kattığı emek ve eserleri adına sinema emekçilerine özel bir ödül veriliyor: Orhan Kemal Emek Ödülleri. Ödülün bu yılki sahipleri yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz; oyuncu Güler Ökten ve oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper oldu. Samancılar; Hiçdurmaz, Ökten ve Kiper’in ödülü sonuna kadar hak ettiklerine inandıklarını belirterek “Mazlum Hiçdurmaz hem yönetmen hem sinema yazarı hem de Sinema Emekçileri Sendikası’nda uzun yıllar emek harcamış bir kişi. Mazlum Kiper Hoca da Güler Ökten ablamız da mesleklerinde onurlu işler yapmışlar. Bizim büyüklerimiz” ifadelerini kullandı.