Altın Koza Onur Ödülü Aslantuğ ve Orhonsay'a verildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü isim Ali İhsan Varol üstlendi. Bu sene Onur Ödülleri'ne ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay layık görüldü.

Çukurova Smyphonic Project'in film müzikleri konseriyle başlayan gecedeki konuşmasında festivalin bu yılki afişinde beyaz bir güvercin, boş bir yönetmen koltuğu ve zeytin dalının yer aldığını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, "Savaşlara karşı barışı, adaletsizliklere karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema da bu arayışın en güçlü dilidir" dedi. Konuşmanın ardından ödül takdimine geçildi.

ASLANTUĞ'A DOĞUM GÜNÜNDE ÖDÜL

Gecenin sunucusu Ali İhsan Varol, Onur Ödülü'nü alması için sahneye davet ettiği usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un doğum günü olduğunu söyledi. Ödülünü Başkanvekili Geçer'den alan Aslantuğ, geçen yıl da doğum gününü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinleri sürdüğü sırada kutladığını dile getirdi. Ödüle layık görülen diğer usta oyuncu Meral Orhonsay'ın ise rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı bildirildi.