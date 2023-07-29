Altın Koza'da jüri başkanı Ömer Faruk Sorak oldu

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

1987 yılında TRT’de kameraman olarak görev alan Sorak, 1998 yılında kurduğu Böcek Yapım ile birçok filmde görüntü yönetmenliği ve yönetmenlik yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sanatın birçok dalında çok önemli isimlerin yetiştiği Adana’da sinemanın ayrı bir yeri olduğunu ve Türk sinemasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.



Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 7 Ağustos. (https://altinkozaff.org.tr/)



