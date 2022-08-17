Altın Koza'da "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

AA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:37
Altın Koza'da
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29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası'ndan Zafer Ayden'e verilecek.

Ödüller, Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.


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