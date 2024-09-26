Altın Koza’da ulusal yarışma heyecanı başladı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Bu yıl 31’incisi yapılan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, önceki gün, ulusal uzun metraj film yarışmasında yer alan Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Bildiğin Gibi Değil” ve Orhan İnce’nin yönettiği “Umut” (Hêvî) filmlerinin ekip katılımlı özel gösterimleri yapıldı. Festivalin bu yılki yaşam boyu başarı ödülünün sahibi de olan usta yönetmen Jerzy Skolimowski, son filmi “AI”nin (EO, 2022) gösterimine filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile birlikte katıldı. Festivalde aynı gün ayrıca, Yaşar Kemal’in “Ortadirek” romanı ve “Kapı” şiirinden derlenerek hazırlanan ve Nazan Kesal ile İsmail Timuçin’in rol aldığı okuma tiyatrosu “Her Tepeden Bir Gün Doğar” seyirciyle buluşurken, Yılmaz Güney’in 40 ölüm yıldönümüne özel düzenlenen ve Tahir Yüksel’in arşivinden derlenen “Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya İçin” başlıklı serginin açılışı Çırçır Fabrikası Sergi Salonu’nda yapıldı. Dün ise ulusal uzun metraj film yarışmasında yer alan Doğuş Algün’ün yönettiği “Ölü Mevsim”, Erkan Tahhuşoğlu’nun yönettiği “Döngü” ve Türker Süer’in yönettiği “Gecenin Kıyısı” filmlerinin, ekip katılımlı özel gösterimleri yapıldı.

FESTİVALDE BUGÜN



12.00 Burak Çevik’in ulusal uzun metraj film yarışmasında gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, PGM’de.

14.30 Murat Fıratoğlu’nun ulusal uzun metraj film yarışmasında gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, PGM’de.

17.30 Zeynep Köprülü’nün ulusal uzun metraj film yarışmasında gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Su Yüzü”, PGM’de.