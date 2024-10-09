Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Mukadderat’ ve ‘Hatırladığım Ağaçlar’ seyirciyle buluştu

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, önceki gün Nadim Güç’ün yönetmenliğini yaptığı “Mukadderat” filmi, dünya prömiyerini yaptı. Eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan Sultan’ın aniden gelen evlenme isteği ile başlayan hikâye, kendi kararlarını veren, kendi yolunu çizen ve yaşamını inşa eden kadınların inadına, mücadelesine evriliyor ve toplumsal baskıların kadınlar üzerinde kurduğu etkiyi gözler önüne seriyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda yapılan gösterimin ardından ayakta dakikalarca alkışlanan yönetmen Nadim Güç, senarist Erdi Işık, Sultan karakterine hayat veren Nur Sürer, Osman Sonant ve diğer oyuncular, seyircilerin sorularını yanıtladı.

‘ÜTOPYA’

Seyirciden aldıkları tepkiden duydukları mutluluğu dile getiren Nadim Güç, kadın hikâyesi anlatmanın zorluğuna değinerek “Filmi yaparken çok heyecanlıydım. Filmin heyecanıyla bazen içinde kayboluyoruz. Bize bugün yolumuzu bulduğumuzu düşündürttünüz. Bir kadın hikâyesi anlatmak çok zor, çünkü her anlattığınız hikâye ütopya oluyor ve oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım bunu bir gün gerçek hayatta da görebiliriz” dedi.

YAŞAR KEMAL’DEN ALINTI

Kastamonu’da yapılan çekimlerin çok güzel geçtiğini belirten Nur Sürer de “Erdi’nin kalemiyle başlayan bir oyunculuğumuz var. Yönetmen çok önemli benim için, onu her zaman söylüyorum. İyi bir yönetmen, iyi bir hikâyenin arkasında koşar. Şahane bir yerde çalıştık, Cideliler bize çok iyi davrandı. Esasında Yaşar Kemal’in bir cümlesi var, son zamanlarda o kadar çok söylüyorum ki: ’Bu ülkede dört şey olmayacaksınız; kadın, çocuk, ağaç ve hayvan.’ Filmde kadının kocasının ölümüyle kendini bulması, hemen üzüntüsünü başka bir şeyle yenmesi çok hoşuma gitmişti. Size de iyi bir şekilde geçtiyse çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Festivalde, istemediği bir gebelik yaşayan Bahar ve uzun süredir görüşmediği Mahir’in, babaları özelinde ailelerindeki çarpık ilişkilerini, yaşamlarının sürüklendiği olumsuz koşulları konu alan “Hatırladığım Ağaçlar” filmi de gösterildi. Erhan Tuncer’in yönettiği filmde Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca ve İştar Gökseven gibi isimler oynuyor.

FESTİVALDE BUGÜN

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında heyecan devam ediyor. Bugün 16.30’da, AKM Aspendos Salonu’nda, Ümran Safter’in yönettiği Damla Sönmez, Günkut Güven ve Eray Yasin Işık’ın oynadığı “Seni Bıraktığım Yerdeyim” seyirciyle buluşacak. Ardından saat 19.00’da, Neco Çelik’in yönettiği Larissa S. Herden, Kida Khodr Ramadan ve Katharina Thalbach’ın oynadığı “Sevgili Katilim Berlin” gösterilecek.