Altın Portakal’da ‘Ayşe’ ve ‘Galata’ filmleri Türkiye prömiyerini yaptı: ‘Görünmeyeni görünür kılmak’

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Binnur Kaya’nın başrolde oynadığı, Necmi Sancak’ın ilk filmi olan “Ayşe”, küçük bir kasabada benzin istasyonunda pompacılık yaparak geçinen, hayatın türlü zorluklarını sırtında taşımaya çalışan, hastanede yatan babası ve Down sendromlu kardeşi Rıdvan’a bakmak zorunda olan ve uluslararası bir kamyon şoföründen evlenme teklifi alarak kaderiyle hayalleri arasında kalan Ayşe’nin yaşamına odaklanıyor.

HİKAYENİN KAHRAMANLARI…

Filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya’nın yanı sıra Menderes Samancılar ve Ali Seçkiner Alıcı ile gerçek hikâyenin kahramanlarından olan Down sendromlu Rıdvan Sancak yer alıyor. Ayşe filminin ardından festivalin 19.00 seansında, Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol’un yönetmenliğini yaptığı Suyumbige Dadalı, Sarp Bozkurt, Edanur Hancı ve Barış Kolik’in oyuncu kadrosunda yer aldığı film; internete düşen erotik videoları nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren manken Sevda ile eşinin baskılarına dayanamayıp yeni bir eve taşınan doktor Yusuf’un toplumsal önyargılarla mücadelesini işliyor.

FESTİVALDE BUGÜN

“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda Altın Portakal için yarışacak iki film seyirciyle buluşacak. Soner Sert’in yönetmenliğini yaptığı ve oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan yer aldığı “Acı Kahve”, AKM Aspendos Salonu’nda saat 16.30’da izleyiciyle buluşacak.

Ardından saat 19.00’da ise, Önder Şengül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Özge Cevher Yüksel, Şamil Kafkas, Ozan Öncel’in yer aldığı “Balinanın Bilgisi” filminin gösterimi yapılacak.

‘AYŞE’DEN ‘FATMA’YA TEŞEKKÜR

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’ndaki gösterimin ardından yönetmen Necmi Sancak, senarist Ahmet Sancak ve oyuncular Menderes Samancılar, Binnur Kaya, Ali Seçkiner Alıcı ile Rıdvan Sancak seyircilerin sorularını yanıtladı.

Menderes Samancılar, “Dertlerimizi çözmek için bu tür projelerin içerisinde seve seve yer almak bizim de boynumuzun borcu” diye konuştu. Sinema yapmanın gittikçe zorlaştığına dikkat çeken oyuncu Ali Seçkiner Alıcı ise “Binnur Kaya ve Menderes Samancılar’ı görünce kayıtsız şartsız ‘tamam’ dedim” sözleriyle projeye dahil oluşunu anlattı. Filmi “Seyretmesi zor bir film” olarak niteleyen ve hikâyenin gerçek kahramanı Fatma Aksu’ya fedakârlığı nedeniyle teşekkür eden Binnur Kaya, “Onun anlatacak çok şeyi var, biz onun yüzde 1, yüzde 2’sini gösterebildik” dedi.

Kaya, “Filmi satan hiçbir şey yok içinde; müzik yok, estetik bir oyuncu yok. Akan jeneriği bile müziksiz okumak zorunda kalıyor insanlar. Okumak zorunda kalıyor diyorum çünkü genelde o akarken salondan gidilir. Bu anlamda Necmi’nin ahlakını çok beğendim. Cesareti için de ayrıca tebrik ediyorum. Riskli işlerin içinde olmayı seviyorum. Çünkü daha önce kimsenin denemediği şeyler denediler” dedi. Kaya, Rıdvan Sancak’la birlikte oynamayı ise “Herkes benim kadar şanlı olmaz. Rıdvan harika bir partnerdir, disiplinlidir” sözleriyle anlattı. Salondan bir seyirci de özel eğitim öğretmeni olduğunu belirterek “Görünmeyen bir derdi görünür kıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.