Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belirlendi
Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması için jüri üyeleri açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festival için son hazırlıklar yapılıyor.
Festival kapsamında düzenlenecek Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler, "En iyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" dallarında Altın Portakal heykelleri için yarışacak. Filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi. Buna göre, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisinde, oyuncu Anamaria Marinca, oyuncu Jean-Marc Barr, film küratörü ve eleştirmeni Nikolaj Nikitin, Arte France direktörü Olivier Père ve yönetmen, senarist Valdimar Jóhannsson yer alıyor.
Yarışmada ABD, Belçika, Bulgaristan, Bolivya, Fas, Fransa, Hollanda, İran, İrlanda, İsrail, İspanya, Letonya Cumhuriyeti, Lüksemburg, Polonya, Romanya ve Uruguay yapımı 10 film yer alıyor. Venedik, Fajr, Saraybosna, Tribeca, Berlin gibi dünyanın önemli festivallerinde izleyici ile buluşan yapımlar, Türkiye'de de festival kapsamında gösterilecek.
Uluslararası yarışmada, "Altıncı Çocuk / The Sixth Child, "Canavarlar / The Beasts", "Ekmek ve Tuz / Bread and Salt", "Evlilik Hayatım / My Love Affair With Marriage", "Görev Adamları / Men of Deeds", "Mahkeme / Dustland", "Melikeler / Queens", "Sessiz Kız / The Quiet Girl", "Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married", "Ziyaretçi / The Visitor" adlı filmler yarışacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları 8 Ekim'de festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.
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