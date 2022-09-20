Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Altın Portakal'da hangi filmler yarışacak? Altın Portakal jürisinde hangi isimler var?
Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar devam ediyor. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un jürileri belli oldu.
Altın Portakal Film Festivali ne zaman?
Altın Portakal, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri gerçekleştirilecek.
Altın Portakal'da hangi filmler yarışacak?
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na, bu yıl 46 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi ile belirlenen 10 film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak.
Belmin Söylemez'in yönettiği 'Ayna Ayna'; Ümit Köreken yönetmenliğindeki 'Bir Umut'; yönetmenliği Onur Ünlü'ye ait 'Bomboş'; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri 'Gidiş O Gidiş'; Atalay Taşdiken'in yönettiği 'Hara'; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki 'Iguana Tokyo'; Selcen Ergun'un yönettiği 'Kar ve Ayı'; Özcan Alper'in yönettiği 'Karanlık Gece'; Emin Alper'in yönettiği 'Kurak Günler' ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın birlikte yönettikleri 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)', adlı filmler, yarışma heyecanı yaşayacak.
Ayna Ayna', 'Bomboş', 'Hara', 'Iguana Tokyo', 'Karanlık Gece' ve 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)' adlı filmler, dünyada da ilk kez Antalya'da görücüye çıkacak. Bu yarışmanın 14 kategorisinde, toplamda 840 bin TL tutarında ödül verilecek.
Altın Portakal jürisinde hangi isimler var?
Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'na seçilen 9 projeyi, Avrupa Film Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve yapımcı Antonio Saura, yapımcı Selin Vatansever Tezcan, belgesel ve deneysel projelerin fon yöneticisi Teresa Hoefert de Turégano değerlendirecek.
Çekimleri büyük ölçüde tamamlanmış projelere fon ve ağ kurma desteği sağlayan Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda yarışacak 5 projenin jüri üyelerini ise program yöneticisi ve küratörü Anna Hoffman, yapımcı Dilek Aydın ve Nathalie Jeung oluşturdu.
Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work-in-Progress Platformu jürisinde film programcısı Aurélien Marsais, endüstri program danışmanı Charlotte Reekers ve Türkiye'nin ilk bağımsız belgesel destekçisi Yeni Film Fonu'nun eski yürütücüsü Zeynep Güzel de 5 projeyi değerlendirecek.
Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, son kurgusunda aynı oranda Antalya sahnelerinin yer alacağı ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için yarışacak 3 proje ise yönetmen ve drama danışmanı Deniz Akçay, senarist, yönetmen ve sinema yazarı Uygar Şirin ile yönetmen ve yapımcı Zeynep Koray tarafından değerlendirilecek.
Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda seçilen 5 projeyi irdeleyecek jüri ise France TV Dağıtım Başkan Vekili Julia Schulte, Series Mania Forum İş Geliştirme Başkanı Leticia Godinho ve Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP)'ın Yönetim Kurulu üyesi Yamaç Okur'dan oluştu.
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