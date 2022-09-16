Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz film gösterimi yapacak
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan sinema tırları, 19 Eylül'de ilçe turlarına başlayacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor.
Festival kapsamında oluşturulan Altın Portakal Sinema Tırı, gelecek haftadan itibaren festival sonuna kadar tüm ilçelere dolaşarak yılın en çok izlenen ve beğenilen filmlerini ücretsiz gösterime sunacak.
Altın Portakal Sinema Tırı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Akseki, Kepez, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Çocuklar için "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas" adlı canlandırma filmi, büyükler için "Aykut Enişte 2" filmleri gösterilecek.
Tırdaki ilk gösterim, 19 Eylül'de Gazipaşa ve Akseki'de gerçekleştirilecek.
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