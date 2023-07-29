Altın Portakal’ın ödül parası eridi
Bu yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında 60’ıncısı yapılacak olan Antalya Altın Portakal Film Festivali ile 18-24 Eylül tarihlerinde 30’uncusu yapılacak olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilecek ödüller de ekonomik krizden olumsuz etkilendi.
Adana, en iyi filme 500 bin lira verirken Antalya ise 350 bin lira para ödülü dağıtılacak.
Antalya’da 2019 yılında 250 bin TL (43 bin 859 dolar) ödül verilmişti. Bu yıl 350 bin TL (12 bin 962 dolar) olan ödül, 4 yılda TL bazında 834 bin TL eridi.
Altın Koza en iyi filme daha çok para ödülü verirken Altın Portakal’ın toplam 1 milyon 945 TL ödül dağıtması dikkat çekiyor.
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