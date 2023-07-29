Altın Portakal’ın ödül parası eridi

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Adana, en iyi filme 500 bin lira verirken Antalya ise 350 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Antalya’da 2019 yılında 250 bin TL (43 bin 859 dolar) ödül verilmişti. Bu yıl 350 bin TL (12 bin 962 dolar) olan ödül, 4 yılda TL bazında 834 bin TL eridi.

Altın Koza en iyi filme daha çok para ödülü verirken Altın Portakal’ın toplam 1 milyon 945 TL ödül dağıtması dikkat çekiyor.