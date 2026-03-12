'Amadeus' oyunu 200'üncü kez perde açacak

Yedi sezondur kapalı gişe sahnelenen ve yaklaşık 500 bin seyirciye ulaşan "Amadeus" oyunu, sahne yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor.

Piu Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre oyun, 17 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 200'üncü kez perde açacak.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı eser, 15 Nisan'da yeniden AKM'de ve 5 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Peter Shaffer'ın kaleminden çıkan oyun, Wolfgang Amadeus Mozart ve Antonio Salieri'nin hikayesini sahneye taşıyor.

Yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle sahnelenen eserde, "Salieri" rolünde Selçuk Yöntem, "Mozart" rolünde Tansu Biçer, "Constanze Weber" rolünde ise Özlem Öçalmaz yer alıyor.

Yaklaşık 150 dakika süren oyunda 70 kişilik bir kadro ve canlı performans sergileyen orkestra bulunuyor.

Oyunda ayrıca, 78 el yapımı kostüm, 40 maske ve 40 özel dönem ayakkabısı kullanılıyor.

Eser, sergilendiği günden itibaren Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Haldun Dormen Özel Ödülü", "Direklerarası Seyirci Ödülü", "GQ Türkiye Men of the Year Ödülü", 6 Kristal Elma ve 4 Felis Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle değer görüldü.

Oyunun biletlerine, Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo üzerinden ulaşılabilir.