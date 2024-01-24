'Amadeus', Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’de yeniden canlanıyor!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:54

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” yeni sezon temsillerine devam ediyor.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor.

29 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek etkinlik 20.30'da başlayacak.