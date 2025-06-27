Amasya’ya Strabon’un gözünden bakacaklar

Amasya’da doğup, yaşamını sürdüren ve yine burada ölen Yunan tarihçi, filozof ve dünyanın ilk coğrafyacısı Strabon’un kültür mirası, kırk yedi yıl sonra belediye başkanlığını alan CHP’li Amasya Belediyesi’nce sahiplenildi.

Coğrafya konusunda 2000 yıl önce 17 cilt kitap yazmış olan Amasyalı Strabon adına düzenlenecek sempozyum bugün başlayacak ve 29 Haziran’a kadar sürecek. Amasya Belediyesi’nin organize ettiği sempozyuma dokuz ülkeden 33 bilim insanı katılacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Strabon Sempozyumu dört başlık altında yapılacak. Sempozyumda, bilim insanları, araştırmacı ve tarihçiler Strabon’un “Geographika” (Coğrafya) adlı eserinin Anadolu’ya ve o günkü bilinen dünyaya bakışıyla birlikte, Amasya’nın antik ve modern coğrafyası, tarihsel kent kimliği ve doğal miras, coğrafya eğitimi ve yeni kuşaklara aktarımı konularındaki çalışmalarını sunacak.

Sempozyuma ev sahipliği yapan Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, “Amasyalı Strabon’un bilimsel mirasını ve katkılarını gelecek kuşaklara aktarmak ve kültürel değerlerimizi uluslararası platformda paylaşmak amacıyla bu sempozyumu yapıyoruz. On üç medeniyete ev sahipliği yapmış Amasya’mızın potansiyelini değerlendirecek ve UNESCO geçici listesinden kalıcı listeye geçmesi için çok çalışacağız” dedi.