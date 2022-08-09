'Amatör Hayat' filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
2021 yılında vizyona giren Amatör Hayat filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 'Amatör Hayat' filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın, senaristliğini Mustafa Mutlu'nun yaptığı Amatör Hayat filmi 2021 yılında seyirci ile buluştu.
'AMATÖR HAYAT' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Türkiye’nin en iyi futbolcusu olan Ayhan Varol, katılması gereken bir kampın uçağını kaçırmıştır. Menajeri Sadi bu duruma kızıp ona özel uçak ayarlayacakken kendisi lüx arabası ile yetişeceğini söyler ve yola çıkar. Yola çıktığında yolunu kaybedip önüne çıkan bir ineğe çarpmamak için ağaca çarpar ve hafızasını kaybeder. Onu bulan Dertliler köyü muhtarı ve yanındaki adamlardan Cemal onu tanır ve çok iyi bir futbolcu olduğunu söyler. Muhtar ise dertliler köyün tanınması için bir futbol takımı kurmuş ve lige çıkmak için mücadele verir. Ayhan’ın iyi futbolcu olduğunu öğrenince ona yeni isim verir ve onu Murat olduğuna ikna eder. Murat köye ayak uydurmaya çalışır ve köyün güzel kızı Huri’ye âşık olur. Bütün Türkiye’de manşet olan kayıp futbolcu Ayhan Varol, sonunda menajeri tarafından bulunur. Köylüler ve menajeri arasında çıkan kargaşada Ayhan kafasına aldığı darbe ile hafızası yerine gelir ve eski hayatına döner. Ama Huri’yi hala unutmamıştır. Ayhan birden karar verip köye geri döner ve Huri ile evlenir.
AMATÖR HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Amatör Hayat filminin kadrosunda; Melis Tüzüngüç, Anıl Tetik, Faik Ergin, Tuğba Melis Türk, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.
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