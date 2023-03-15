Amélie filminin konusu nedir? Amélie filminin oyuncuları kim?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 22:26

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 22:26

Amélie, Jean-Pierre Jeunet tarafından yazılan ve yönetilen Fransız yapımı romantik komedi filmidir.



AMÉLİE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amélie diğer insanlarla ilgilenirken, kimse kendisiyle ilgilenmemektedir. Başkalarının mutluluğu yakalaması için uğraşırken, kendi yalnızlığını sorgulamaya başlar. Bu sorgulama, pasaport için fotoğraf çekilen fotoğraf kulübelerinden, kenara atılmış, yabancılara ait vesikalık fotoğrafları toplayan, tuhaf karakter Nino Quincampoix ile olan bağıntısını görünce daha açık ve rahatsız edici olmaya başlar. Her ne kadar Nino’yu kendi yöntemleriyle pek çok dolambaçlı şekilde cezbetmeye çalışsa da, özünde utangaçtır ve Nino’ya yaklaşamamaktadır. Ancak Raymond’ın öğütleri sonunda, başkalarının mutluluğu için uğraşırken kendi mutluluğunu da elde edebileceğini öğrenir...



AMÉLİE FİLMİNİN ÖDÜLLERİ



Avrupa Film Ödüllerinde en iyi film ödülünü almış, ikisi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında olmak üzere dört César Ödülü almış, En İyi Senaryo dalıyla birlikte iki BAFTA Ödülü ile ödüllendirilmiştir ve Akademi Ödülüne aday gösterilmiştir. Bunların dışında da pek çok ödülün sahibi olmuştur.



AMÉLİE FİLMİNİN OYUNCULARI

Audrey Tautou - Amélie Poulain

Mathieu Kassovitz - Nino Quincampoix

Serge Merlin - Raymond Dufayel

Rufus - Raphaël Poulain - (Amélie'nin babası)

Claire Maurier - Suzanne

Yolande Moreau - Madeleine Wallace/Wells (apartman yöneticisi)

Arthus de Penguern - Hipolito (yazar)

Jamel Debbouze - Lucien (manavın çırağı)

Urbain Cancelier - Collignon (manav)

Dominique Pinon - Joseph

Isabelle Nanty - Georgette

Maurice Benichou - Dominique Bretodeau

Clotilde Mollet - Gina

Lorella Cravotta - Amandine Poulain, Amélie’nin annesi



