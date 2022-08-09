'Amelie'nin yıldızı Audrey Justine Tautou, 46 yaşında!

09 Ağustos 2022 Salı, 16:53

Audrey Justine Tautou, Beaumont'ta doğdu ve Montluçon'da büyüdü. Babası Bernard Tautou bir diş cerrahı ve annesi Eveline bir öğretmendir. Tautou, erken yaşta oyunculuğa ilgi gösterdi ve oyunculuk derslerine Cours Florent'te başladı. Orada İngilizce ve İtalyanca öğrendi.

Tautou, Fransa'yı ABD yerine kariyerine odaklamayı planladığı üssü olarak gördüğünü söylüyor. The Straits Times'dan Stevie Wong'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Günün sonunda bir Fransız aktrisim. Bir daha asla İngilizce film çekmeyeceğimi söylemiyorum ama evim, topluluğum, kariyerim Fransa. Los Angeles'a asla taşınmam."

Audrey Justine Tautou, 2000 yılında Fransa'da "Prix Suzanne Bianchetti" (Gelecek Vadeden Genç Sinema Oyuncusu) ödülüne layık görüldü. 2001 yapımı Amelie isimli filmde Amélie Poulain karakterini canlandırıp bu rolle dünya çapında tanınmıştır. Dan Brown tarafından yazılan ve 2006 yılında sinemaya aktarılan Da Vinci Şifresi'nde Sophie Neveu karakterini canlandırmıştır. Oyuncu 2011 yılında Beautiful Lies filminden sonra sinemayı bırakacağını açıklamış, ancak kısa bir aradan sonra beyazperdeye geri dönmüştür. Tautou, 2019 yılında bir kız çocuğu evlat edinmiştir.