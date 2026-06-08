Ameliyathaneden Sahneye: 1846 Anesthesia Band

Grubun kurucusu olan Doç. Dr. Murat Tümer, uzun yıllardır müzikle ilgilenen bir multi-enstrümanist olarak projeye öncülük ediyor. Tümer, konserde saksafon ve yan flüt performanslarıyla sahnede yer alacak. Grubun vokalinde Dr. Feyza Aksu, bateride Doç. Dr. Ruslan Abdullayev, elektro gitarda ise Dr. Orhan Işık bulunuyor.

Konser hazırlık sürecinde gruba Türk ve dünya müzik dünyasının usta isimlerinden Nurhat Şensesli rehberlik etti. Repertuvar ve sahne çalışmalarını yöneten Şensesli, konser gecesinde bas gitarıyla da gruba eşlik edecek.

Rock, pop, alternatif ve funk türlerinden oluşan repertuvarıyla sahneye çıkacak olan 1846, anestezistlerin yalnızca meslekleriyle değil, sanatsal üretimleriyle de topluma katkı sunabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Gecede, farklı tıp branşlarından hekimlerin ve profesyonel sanatçıların konuk performansları da yer alacak.

Grup üyeleri, müzikal çalışmalarını Gelişigüzel Bağımsız Sanat Kolektifi bünyesinde sürdürüyor. Müzik, sahne sanatları ve yaratıcı projeleri bir araya getiren kolektif, farklı disiplinlerden sanatçıların ortak üretimlerine ev sahipliği yaparken, 1846 bu yaratıcı ortamın son projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

1846’nın ilk konseri 17 Haziran Salı günü Celtic Irish Pub’da gerçekleştirilecek. Mekânın kapıları saat 20.30’da açılacak.

SOSYAL MEDYA

Instagram: @1846band

Instagram: @gelisiguzel.art