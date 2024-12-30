Amida Höyük’te 10 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:29

Güncelleme: 30.12.2024 - 16:29

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Amida Höyük, tarihi zenginlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları, 2024 yılı itibarıyla önemli buluntularla sonuçlandı.

2024 KAZI SEZONUNUN ÖNE ÇIKAN BULGULARI

Amida Höyük’te yapılan kazılarda;

1800 yıllık su kanalları ve kalorifer sistemi ,

, 1700 yıllık mezar odaları ,

, Dünya Savaşı’ndan kalma 782 el bombası ,

800 yıllık mermer parçaları ,

, Geç Uruk dönemine ait mühür ,

, Osmanlı dönemine ait Çanakkale Savaşı rozeti ,

, Neolitik, Kalkolitik, Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çok sayıda eser bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, 2024 yılı çalışmalarını 31 Aralık’ta tamamlayacaklarını belirtti. 20 Mayıs-31 Aralık tarihleri arasında arazi çalışmaları yapan ekip, toplamda 19 işçi ve 9 teknik personel ile 35 açmada kazı gerçekleştirdi. Özellikle Kral Yolu üzerinde yapılan kazılarda, yolun 30 metre daha ortaya çıkarıldığı ve kalan 20 metrenin 2025 sezonunda tamamlanacağı ifade edildi.

10 BİN YILLIK KESİNTİSİZ YERLEŞİM

Kazılardan elde edilen verilere göre, Amida Höyük’te yerleşimin MÖ 8 bin yılında başladığı ve 10 bin yıl boyunca kesintisiz devam ettiği tespit edildi. Paleolitik döneme ait taş buluntuların da yer aldığı höyükte, bu yıl bulunan mühürler ve sikkeler dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Yıldız, bu yılki kazılarda bulunan önemli eserleri şöyle sıraladı:

Geç Uruk dönemine ait mühür ,

, Osmanlı, Eyyubi ve Cumhuriyet dönemine ait toplam 4 sikke ,

, 1926 yılına ait Cumhuriyet’in ilk paralarından biri olan sikke.

CUMHURİYET'İN İLK SİKKESİ

Cumhuriyet dönemine ait bulunan sikkenin, 1926 yılında basıldığı ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla basılan ilk paralar arasında olduğu belirtildi. Sikke üzerinde şu detaylar yer alıyor:

Ön yüzde: Palamut ve meşe yaprağı, ay-yıldız ve Osmanlıca '10 kuruş' ibaresi.

Arka yüzde: Buğday başağı, Osmanlıca 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' yazısı ve 1926 basım tarihi.

ESERLER MÜZE SERGİSİNDE

Kazılarda bulunan 23 envantere değer eser ve 5 etütlük eser, Diyarbakır Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çalışmaların ardından eserler, Diyarbakır Müzesi’nde sergilenecek.

Amida Höyük’teki kazıların, bölgenin tarihi ve kültürel önemini daha da artırdığı belirtiliyor. 2025 yılı kazı sezonunda kalan çalışmaların tamamlanmasıyla yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.