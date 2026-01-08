Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Ateşi'nin 'Troya' gösterisi 13 Ocak'ta AKM'de sahnelenecek

Anadolu Ateşi'nin 'Troya' gösterisi 13 Ocak'ta AKM'de sahnelenecek

8.01.2026 21:07:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Ateşi'nin 'Troya' gösterisi 13 Ocak'ta AKM'de sahnelenecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda "Troya" gösterisi Anadolu Ateşi tarafından sahnelenecek.

Anadolu Ateşi'nin "Troya" gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 13 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Erdoğan imzası taşıyan etkinlikte, Troya'nın binlerce yıllık mitolojik dünyası Anadolu Ateşi'nin sahne diliyle harmanlanarak izleyiciye sunulacak.

Hitit Kralı Tuthalia'dan Akhileus'a, Büyük İskender'den Roma İmparatoru Sezar'a, Pers Kralı Kserkses'ten Bizans İmparatoru Konstantinus'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e kadar birçok dünya liderinin düşlerini süsleyen Troya, bu kez sahnede yeniden yükselecek.

İlgili Konular: #Anadolu Ateşi