Anadolu Bacıları grubu "Kahraman Türk Kadınları" tiyatro gösterisi
Eskişehir Anadolu Bacıları grubu "Kahraman Türk Kadınları" tiyatro gösterisini Tavşanlı’da sahneledi.
Kütahya'nın Tavanlı ilçesinde "Kahraman Türk Kadınları"
tiyatro gösterisini sunan Eskişehir Anadolu Bacıları gurubu yoğun ilgi gördü.
Tavşanlı Belediyesi ile ve Tavşanlı Kayı Boyu Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmenler Derneği tarafından Tavşanlı’da düzenlenen "Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliği"ne; Eskişehir Anadolu Bacıları davet üzerine katıldı.
Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Grubu Başkanı Hafize Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok sayıda davetlinin katıldığı ‘Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliği’nde; bizler de Eskişehir Anadolu Bacıları olarak, ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı tiyatro gösterimizi sahneledik. Tiyatro gösterimiz büyük beğeni topladı. Büyük beğeni ile izlenen programımızdan sonra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, bizleri makamında ağırladı ve teşekkür ederek, 'Tiyatro gösterinizi çok beğendim. Sizleri Tavşanlı’da ağırlamaktan çok memnunluk duydum. İlerleyen günlerde Tavşanlı’da düzenleyeceğimiz etkinliklerde sizleri de aramızda tekrar görmek isteriz' dedi’’ diye anlattı.
Programın sonunda; Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Grubu Başkanı Hafize Erdoğan’a plaket takdim edildi.
Video Haberler
- Kulisler hareketlendi... Erdoğan harekete geçti: İktidar
- Erdoğan talimat verdi
- Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
- Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Sarı kodla uyarılmıştı: Sokaklar göle döndü
- Hırsızdan korkup çantasına koydu, pazarda çaldırdı
- HSBC'den korkutan dolar/TL tahmini
- Motosikletle geldiler: Sokak ortasında cinayet!
- Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti