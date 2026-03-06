Anadolu'dan yükselen bir soluk: 'Nefes' dünya prömiyerine hazırlanıyor

Bazı sahne yapıtları daha adıyla bir çağrışım kurar. Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin dünya prömiyerine hazırladığı “Nefes” de onlardan biri.

Anadolu’nun köklü ezgilerini çağdaş müzik düzenlemeleri ve özgün bir sahne diliyle buluşturan bu rejili konser, müziği, sözü ve dansı ortak bir dramaturji içinde bir araya getirerek seyirciye bütünlüklü bir sahne deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Dünya prömiyeri 7 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan “Nefes”, her bölümde yeni bir duygu katmanı açan yapısıyla izleyicisini zamanlar ve coğrafyalar arasında dolaştırıyor.

Türkü geleneğinin taşıdığı kültürel hafızayı çağdaş yorum anlayışıyla buluşturan eser, Antalyalı sanatseverlerle ilk kez Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde buluşacak. Yapım, 7 Mart Cumartesi ve 10 Mart Salı akşamları saat 20.30’da Antalya Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla sahnelenecek.

Ramazan ayının manevi iklimiyle de buluşan yapımın nota ve müzik düzenlemeleri Onur Altıparmak imzasını taşıyor. Rejide Aydın Buğra Güven, koreografide Yağızhan Danış yer alırken, dekor ve kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından üstleniliyor. Böylece “Nefes”, yalnızca işitsel değil; görsel ve bedensel anlatısını da güçlü bir yaratıcı ekibin ortak çalışmasıyla kuruyor.

Eserde solist olarak Seçil Fenercioğlu, I. Meriç Karataş, Tuğçe Oğuzülgen, Betül Uzunoğlu, Şevra Özdoğru Ergün, Burak Pektaş ve Dağhan Ergün sahnede yer alıyor. Orkestra şefliğini de üstlenen Onur Altıparmak, yapımın müzikal omurgasını şekillendirirken; başkemancı Aise Betül Güneri orkestral bütünlüğe eşlik ediyor. Bu güçlü yorum birlikteliği, sahnedeki anlatının duygusal derinliğini daha da artırıyor.

ANADOLU COĞRAFYASININ HAFIZASI, TEK BİR NEFESTE

“Nefes”, türküleri yalnızca yeniden seslendiren bir çalışma değil. Anadolu’nun farklı coğrafyalarından doğan hikâyeleri, insan hâllerini ve belleği; caz ve blues etkileriyle yeniden yoğurarak geçmişle bugün arasında şiirsel bir bağ kuruyor. Her ezgi ait olduğu toprağın izini taşırken, her söz zamanın içinden süzülüp gelen bir hatıra gibi sahnede karşılık buluyor.

Kafkas rüzgârlarından Karadeniz’in dalgalarına, Selanik’in belleğinden Ege kıyılarına uzanan repertuvar, seyirciyi tek bir bölgenin sınırları içinde tutmuyor; onu zaman ve duygu arasında hareket eden bir anlatının içine çağırıyor. Bu yapıda türküler, yalnızca hatırlanan değil, yaşayan ve her yeni yorumda yeniden anlam kazanan bir ifade biçimi olarak sahnede yer buluyor.

Cumhuriyet dönemi şairlerinin dizeleriyle halk ozanlarının sözleri de bu akışa eşlik ediyor. Böylece müzik, şiir ve dans birbirinden ayrılan katmanlar gibi değil; aynı anlatının içinde birbirini tamamlayan ögeler gibi ilerliyor. Ortaya çıkan şey, parçalı değil; baştan sona hissedilen tek bir sahne soluğu oluyor.

SESİN, RENGİN VE HAREKETİN DRAMATURJİSİ

“Nefes”, klasik orkestral yapı ile caz ve blues etkileri taşıyan modern müzik anlayışını aynı potada buluşturuyor. Çok sesli vokal yorumlar, özgün koreografi ve minimal sahne tasarımı, eseri alışılmış türkü yorumlarının ötesine taşıyarak çağdaş bir sahne deneyimine dönüştürüyor.

Yapımın görsel dünyası da en az müziği kadar düşünülmüş. Kobalt mavi, kırık beyaz ve altın yaldız ekseninde kurulan renk dramaturjisi; denizi, toprağı ve ruhu çağrıştıran üç katmanlı bir estetik dil yaratıyor. Böylece sahnede farklı yörelerin hikâyeleri birbirinden ayrışırken, aynı zamanda tek bir solukta birleşiyor.

ANADOLU’YA YENİ BİR BAKIŞ

Yaklaşık 75 dakika süren “Nefes”, Anadolu’ya yalnızca bir repertuvar alanı olarak bakmıyor; onu bir duygu hâli, bir hafıza coğrafyası olarak ele alıyor. Her türkü ayrı bir hikâyeye, her sahne geçişi başka bir iklime, her yorum ise geçmişle bugün arasında kurulan canlı bir bağa dönüşüyor.

Ramazan ayının dingin atmosferinde gerçekleşecek bu dünya prömiyeri, seyirciyi yalnızca bir konser izlemeye değil; ortak hafızaya kulak vermeye, tanıdık ezgileri yeni bir anlatı içinde yeniden duymaya davet ediyor.

“Nefes” rejili konseri, 7 Mart (Dünya Prömiyeri) ve 10 Mart akşamları saat 20.30’da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Biletler Antalya Devlet Opera ve Balesi gişelerinden ve Biletinial üzerinden temin edilebiliyor. Gişeler hafta içi ve cumartesi günleri 10.00–18.00 saatleri arasında, temsil günlerinde ise konser saatine kadar açık olacak.