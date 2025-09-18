Anadolu’nun Frig Mirası Sanatla Buluşuyor: 'Miras Gordion' Sergisi başkentte açılıyor

20 Eylül – 19 Ekim 2025 tarihleri boyunca ziyaret edilebilecek sergi, Frig başkenti Gordion’un binlerce yıllık tarihini ve mitolojik mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor. Küratörlüğünü Siret Uyanık’ın üstlendiği projeye; Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Prof. Dr. Aydın Ayan ve Prof. Dr. Alaybey Karoğlu danışma kurulunda eşlik ediyor.

Semih Büyükkol

Resim, heykel, seramik ve video art gibi farklı disiplinlerden 33 sanatçının üretimlerinin bir araya geldiği sergide; 28 resim, 2 heykel, 2 seramik ve 1 video art çalışması Frig uygarlığının arkeolojik belleğini efsaneler, ritüeller ve semboller üzerinden yeniden yorumluyor.

Yalçın Gökçebağ

Sergide yer alan sanatçılar: Kadir Akyol, Aydın Ayan, Önder Aydın, Habip Aydoğdu, Bünyamin Balamir, Emre Bekişoğlu, Semih Büyükkol, Ramazan Can, Rıdvan Coşkun, İhsan Çakıcı, Zehra Çobanlı, Mehmet Ali Doğan, İclal Alev Değim Flannagan, Yalçın Gökçebağ, Evren Karayel Gökkaya, Mahir Güven, Devabil Kara, Fevzi Karakoç, Alaybey Karoğlu, Gülveli Kaya, F. Deniz Korkmaz, Levent Oyluçtarhan, Bünyamin Özgültekin, Hasan Pekmezci, Şükran Pekmezci, Teymur Rzayev, Kadir Şişginoğlu, Mutluhan Taş, Gülnaz Yılmaz Tezcan, Akdoğan Topaçlıoğlu, Kudret Türküm, Meliha Yılmaz ve Gülay Yüksel.

Kadir Akyol

Ankara Valiliği, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gordion Kazı Başkanlığı desteğiyle hazırlanan “Miras Gordion”, geçmişin katmanlarını sanat aracılığıyla günümüze taşırken, kültürel mirasın evrensel değerini de hatırlatıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara

20 Eylül – 19 Ekim 2025

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz olarak gezilebilir.