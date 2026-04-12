‘Anadolu’yu Aydınlatan Alaz: Fotoğraflarla 21 Köy Enstitüsü’ sergisi açılıyor

“Anadolu’yu Aydınlatan Alaz: Fotoğraflarla 21 Köy Enstitüsü” sergisi, Ankara Kızılay Metro Galerisi’nde yarın saat 13.00’te yaşama geçirilecek. İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği’nden seçilmiş özel fotoğraflardan oluşturulan sergi, 18 Nisan’a kadar yurttaşların görüşüne açık olacak. Gazetemiz Cumhuriyet’in de düzenleyicileri içerisinde yer aldığı etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kültür, yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi ve İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı iş birliği yapıyor.