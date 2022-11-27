André Comte-Sponville’den ‘Felsefe Nedir?’

27 Kasım 2022 Pazar, 00:01

Antik çağdan modern zamanlara, Platon’dan Nietzsche’ye, Descartes’tan Kant’a felsefeciler hep sorular sordu ve insanı, dünyayı, yaşamı anlamlandırmaya çalıştı. İnsan nedir? Ahlak gerekli midir? Bilgi neye yarar?

Çağımızın önemli felsefecilerinden Andre´ Comte-Sponville de bunun gibi birçok sorunun izini sürerek felsefenin düşünme biçimini tartışıyor.

Felsefe tarihinde iz bırakmış, önemli isimleri ve akımları; ayrıca varlık, insan, Tanrı, bilgelik, erdem, güzellik, siyaset, sanat gibi felsefi düşüncenin ana tartışma konularını sunuyor.

Felsefeyi felsefe yapan şeyin ne olduğunu sorgulayıp yanıtlar getiriyor:

“Felsefe herkes içindir ve herkes kendi bilgeliğine giden yolu arşınlar. Felsefe, bilmekten ziyade düşünmek, açıklamaktan ziyade sorgulamaktır. Felsefe eldeki bilgilere ilave bir bilgi değildir; onlar hakkında, dolayısıyla bu bilgilerin sınırları, yani bilinmeyen hakkında bir tefekkürdür. Bilimden ziyade bilgeliği, bilgimizi artırmaktan ziyade bilgi üstüne düşünmeyi veya onu aşmayı hedefler.”

Felsefe Nedir? / André Comte-Sponville / Çeviren: İsmet Birkan / İletişim Yayınları / 111 s. / 2022.