André Comte-Sponville’den ‘Felsefe Nedir?’
Çağımızın önemli felsefecilerinden André Comte-Sponville, Felsefe Nedir?'de, felsefeyi felsefe yapan şeyin ne olduğunu sorgulayıp yanıtlar getiriyor.
Antik çağdan modern zamanlara, Platon’dan Nietzsche’ye, Descartes’tan Kant’a felsefeciler hep sorular sordu ve insanı, dünyayı, yaşamı anlamlandırmaya çalıştı. İnsan nedir? Ahlak gerekli midir? Bilgi neye yarar?
Çağımızın önemli felsefecilerinden Andre´ Comte-Sponville de bunun gibi birçok sorunun izini sürerek felsefenin düşünme biçimini tartışıyor.
Felsefe tarihinde iz bırakmış, önemli isimleri ve akımları; ayrıca varlık, insan, Tanrı, bilgelik, erdem, güzellik, siyaset, sanat gibi felsefi düşüncenin ana tartışma konularını sunuyor.
Felsefeyi felsefe yapan şeyin ne olduğunu sorgulayıp yanıtlar getiriyor:
“Felsefe herkes içindir ve herkes kendi bilgeliğine giden yolu arşınlar. Felsefe, bilmekten ziyade düşünmek, açıklamaktan ziyade sorgulamaktır. Felsefe eldeki bilgilere ilave bir bilgi değildir; onlar hakkında, dolayısıyla bu bilgilerin sınırları, yani bilinmeyen hakkında bir tefekkürdür. Bilimden ziyade bilgeliği, bilgimizi artırmaktan ziyade bilgi üstüne düşünmeyi veya onu aşmayı hedefler.”
Felsefe Nedir? / André Comte-Sponville / Çeviren: İsmet Birkan / İletişim Yayınları / 111 s. / 2022.
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