Animasyon filmi "Karagöz" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

23 Ağustos 2022 Salı, 23:37

Karagöz ve Hacivat filminin galası, Atlas Sineması'nda yapıldı. Karagöz ve Hacivat dışında 80'e yakın karakterin izleyiciyle buluştuğu "Karagöz" animasyonunun yapımcılığını Bilal Arıoğlu ve İsrafil Kuralay üstleniyor.

Animasyon karakterlerin hareket ve mimiklerinin oturması için senaryo, usta karagöz oyuncuları tarafından canlandırılarak referans çekimler yapılarak beyaz perdeye aktarılırken, projede, geleneğin aslına sadık kalarak Karagöz ve Hacivat dokusuna zarar vermeden, Karagöz kültürünün daha geniş kitlelerce tanınıp sevilmesi hedefleniyor.

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçılarının katkı sağladığı yapımda Yetkin Dikinciler Karagöz'e, Altan Erkekli ise Hacivat'a ses verirken, Karagöz'ün karısını Nilgün Kasapbaşoğlu, Mestan'ı Mazlum Kiper, Tuzsuz Deli Bekir'i Selçuk Kıpçak, Cazu kızını Zeynep Önen, Cazu oğlunu ise Bora Sivri seslendiriyor. Karagöz ve Hacivat filmi, Türkiye'de 26 Ağustos'ta, 15 Eylül'den itibaren de Avrupa ülkelerinde ve Azerbaycan'da vizyona girecek.