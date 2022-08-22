19. Akbank Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:57

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival 20-30 Mart 2023'te gerçekleştirilecek.

Yarışma bölümüne başvuran eserler arasından, Ulusal Yarışma bölümünde "En İyi Kısa Film" seçilen eser 50 bin lira, Uluslararası Yarışma bölümünde "En İyi Uluslararası Film" seçilen eser ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.

"Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim", "Forum" ve "Genç Bakışlar" bölümlerinin yanı sıra festivalde yurt içi ve yurt dışından katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşiler de düzenlenecek.

Festival başvuru formları, Akbank Sanat ile www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilecek.