Türk akademisyen, uluslararası film festivaline jüri oldu

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:36

“Sınırların Ötesinde" başlığını benimseyen ve kültürleri, sinema aracılığıyla yakınlaştırmayı hedefleyen festival hakkında bilgi veren Dr. Janet Barış, “En iyi tarihsel belgesel, en iyi sosyo-politik belgesel, en iyi kısa belgesel, Akdeniz dostluğu özel ödülü ve "Odysseus" özel ödülü gibi ödüller her yıl sahiplerini buluyor. 2022 yılından itibaren FIPRESCI ödülü de Resmi Yarışma Programı kapsamında verilmeye başlandı” dedi. Sanat ve kültür ilgili herkesi buluşturmayı ve birleştirmeyi amaçlayan festivalin, ana jürisi dışında bir de eleştirmenler yani FIPRESCI (International Federation of Film Critics) jürisi kontenjanı olduğunu belirten Dr. Janet Barış, kendisinin de özellikle uluslararası jüriliklerde FIPRESCI üyesi olarak yer aldığını dile getirdi.

“YERLİ, YABANCI PEK ÇOK YARIŞMA VE FESTİVALDE JURİ ÜYESİ OLAN TÜRK AKADEMİSYEN”

Dr. Janet Barış, Almanya’dan Slovenya’ya, İspanya’dan Tunus’a kadar çok farklı ülkelerde birçok önemli film festivalinde jürilik yaptığını dile getirdi. Ulusal olarak İstanbul Film Festivali, Antalya Altın Portakal ve Adana Altın Koza gibi büyük festivallerde SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi olarak yer aldığını söyleyen Dr. Janet Barış, ödüllerin ne şekilde verildiğinden de söz etti. Barış, “Ulusal festivallerde o yılın öne çıkan filmleri ana yarışmada yarışıyor. Ana jüri bir ödül belirlerken yine SİYAD yani eleştirmenler jürisi de ödül için kendi tercihini belirliyor. Uluslararası film festivallerinde de benzer bir yol izleniyor. Ön elemeden geçmiş ana yarışmaya kalmış olan filmler hem ana jüriden hem de FIPRESCI’den yani eleştirmenlerden de ödül alıyor” şeklinde konuştu.

“BİR FİLMİ ANALİZ ETMEK, SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE İNSANİ OLARAK ÖĞRENCİYİ ÇOK GELİŞTİRİR”

Üç yıldır Altınbaş Üniversitesi Sinema Bölümü’nde sinema dersleri de veren Janet Barış, “Yeni Türkiye Sinemasında Sınıfsal Görünümler” isimli bir de kitap yazdı. Uzmanlığı, sinema tarihi olan akademisyen ve yazar, kitabında 2010’larda beyaz perdeye yansıyan sınıfsal anlatılara odaklanıyor. Kitapta, işçilerin, beyaz yakalıların ve burjuvazinin temsiliyeti tartışılıyor ve “Tozun Karanlığında Yoksul Sınıfın Çıkmazı”, “İkircikli Orta/Üst Sınıf Halleri”, “Beyaz Yakalı Şehirde Kayıp”, “Burjuvazinin Kendisiyle İmtihanı”, “Sinemada Sınıf Temsilleri: Röportajlarla Düşünceler, Eğilimler” başlıklı beş bölümden oluşuyor.

Janet Barış, üniversitede verdiği derslerinde de öğrencileriyle yapmayı en çok sevdiği etkinliğin filmleri tarihine, dönemine ya da yönetmenine göre analiz etmek olduğunu belirtti. Bir filmi analiz etmek sosyolojik, psikolojik ve insani olarak da öğrenciyi çok geliştirdiğini söyleyen Janet Barış, “Sinemada politik bir söylem üretmek için slogan atmak gerekmiyor. Bir an, bir bakış, çok şey söyleyebiliyor. Önemli olan sinemada daha doğal ve gerçekçi bir bakışı ortaya çıkarmaya çalışmak” ifadelerini kullandı.

DR. JANET BARIŞ KİMDİR?

1982 doğumlu olan Dr. Janet Barış, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünden, 2004 yılında da aynı fakültede çift anadal öğrencisi olarak devam ettiği Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri’nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 2007-2010 arasında başta Yeni Film, Bant, Birgün ve Antrakt Sinema Gazetesi olmak üzere çeşitli yayın organlarında yazılar yazdı. D Productions firmasında senaryo editörü olarak görev yaptı. 2008-2013 arasında Yeditepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2014’ten beri de Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Janet Barış, son 3 yıldır Altınbaş Üniversitesi Sinema ve Tv Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak dersler vermektedir.