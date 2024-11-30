Anita Taylor’ın ‘Moonbaker’ sergisi Akaretler'de açıldı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:49

Güncelleme: 30.11.2024 - 09:50

Ressam Anita Taylor, Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Moonbaker’ ile Beşiktaş Akaretler’de sanatseverlerle buluştu. 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek sergide, sanatçının iki ana serisi olan ‘A Mon Seul Désir’ (Tek Arzum) ve ‘Moonbaker’ ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 30 eser yer alıyor. Serginin küratörlüğünü ise Fırat Arapoğlu üstleniyor.

Anita Taylor, eserlerinde kadın figürlerini ve hayvanları hayal dünyasında buluşturarak, örtülü yapılar ile gerçek ve kurgu arasındaki bulanık sınırları yansıtan temaları ele alıyor. Sanatçı, “Kadınları güçlü temsiller olarak görüyorum. Tüm eserlerimde kadınları ana aktör olarak göstermek benim için önemliydi. Eserlerim birçok anlam katmanı içeriyor ve tam anlamları genellikle çok sonra ortaya çıkıyor” diyerek sanatına olan yaklaşımını ifade etti.





ESERLERDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR VE TEKNİKLER

Serginin odak noktalarından biri, sanatçının kömür teknikleriyle oluşturduğu büyük ölçekli eserler. Taylor, bu eserlerle gerçeklik, hafıza ve unutma gibi temaları işleyerek izleyicilere duyusal bir deneyim sunuyor. Sergideki dikkat çekici çalışmalardan bazıları arasında ‘Glance’ ve ‘Vestiges’ adlı eserler yer alıyor. Taylor, bu seçkisinde barok sanatından, romantik edebiyattan ve ışık-gölge oyunlarından ilham alarak, gizlenme ve açığa çıkma temalarını ele alıyor.

KÜRATÖR FIRAT ARAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Serginin küratörü Fırat Arapoğlu, Taylor ile daha önce uluslararası bir projede çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Anita Taylor, uluslararası çapta tanınan bir sanatçı. Çalışmaları, özellikle desen konusunda büyük bir ilgi uyandırıyor. ‘Moonbaker’ serisi, gece, örtünmek ve saklanma gibi temaları metaforik bir şekilde ele alıyor. Bu sergi, desenin önemini yeniden hatırlatan bir seçki sunuyor.”





SANATSEVERLERİN GÖRÜŞLERİ

Sergiyi ziyaret eden oyuncu Pervin Bağdat, Anita Taylor’ın özellikle kömür tekniğiyle yaptığı eserleri çok beğendiğini ifade ederek, “Devasa büyüklükteki tabloları ve teknikleri beni çok etkiledi” dedi. Tasarımcı Ceylin Aşlak ise, “Taylor’ın eserleri tam bir sanatçı ruhunu yansıtıyor. Eserlere bakarken yaşatılan duyguyu hissedebiliyorum” diyerek sergiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.