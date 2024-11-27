Rahmi M. Koç Müzesi'nden 'Beygir Gücü' sergisi:At ve otomobilin hikayesi
Rahmi M. Koç Müzesi, 30. yıl kutlamaları çerçevesinde, "Beygir Gücü" adlı yeni sergisini ziyaretçilere sundu. Sergi, milattan önce 2. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde, atın sanattaki ve mühendislikteki rolünü, aynı zamanda "beygir gücü" kavramını otomobilin endüstriyel evrimiyle birlikte keşfetmeyi amaçlıyor.
Sergi, "Atın Sanatla, Otomobilin Endüstriyle Buluştuğu Tarihsel Yolculuk" temasıyla açıldı ve at figürleri, otomobiller, tablolar, oyuncaklar ve çeşitli nesnelerden oluşan geniş bir koleksiyonu izleyiciyle buluşturuyor.
Sergi, "Rahmi M. Koç Koleksiyonu'ndan At Figürleri" ve "Rahmi M. Koç Müzesi'nden Otomobil Hikayeleri" başlıklı iki ana bölümle sanatseverleri ağırlıyor.
Serginin "Rahmi M. Koç Koleksiyonu'ndan At Figürleri" bölümünün küratörü Serra Kanyak, serginin 30. yıl kutlamaları kapsamında hazırlandığını ve Rahmi M. Koç'un özel ilgisi doğrultusunda at ve otomobil temalarını bir araya getirdiklerini belirtti.
Kanyak, "Rahmi Bey'in koleksiyonunda yer alan at figürlerini bir araya getirerek, atın sanattaki izlerini takip ettik" dedi. Ayrıca, otomobilin gelişimine dair hazırlanan bölüme de katkı sağladıklarını ifade etti.
YERLİ OTOMOBİLLERİN TARİHSEL SERÜVENİ
Serginin "Rahmi M. Koç Müzesi'nden Otomobil Hikayeleri" bölümünün küratörü Gözde Akyüz, müzenin otomobil koleksiyonunun zenginliğine dikkat çekti. Akyüz, "1880'lerin sonlarından günümüze kadar, 35 otomobillik bir seçki hazırladık. Sergi, kronolojik bir sırayla otomobilin gelişimini anlatıyor" dedi.
Otomobilin icadından sonra model ve oyuncak otomobillerin piyasada hızla yayıldığını vurgulayan Akyüz, serginin bu yönüne de yer verdiklerini belirtti. Avlu kısmında yer alan 'ilkler' arasında, Türkiye'nin ilk yerli otomobilleri olan Anadol, Anadol STC, Anadol Böcek, Fiat Egea ve Land Rover Defender yer alıyor.
Sergi, 10 Haziran 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.
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