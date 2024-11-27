Rahmi M. Koç Müzesi'nden 'Beygir Gücü' sergisi:At ve otomobilin hikayesi

Otomobilin icadından sonra model ve oyuncak otomobillerin piyasada hızla yayıldığını vurgulayan Akyüz, serginin bu yönüne de yer verdiklerini belirtti. Avlu kısmında yer alan 'ilkler' arasında, Türkiye'nin ilk yerli otomobilleri olan Anadol, Anadol STC, Anadol Böcek, Fiat Egea ve Land Rover Defender yer alıyor.

Sergi, 10 Haziran 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.