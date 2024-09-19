Ankara 29 Eylül’de 'Meze Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Başkent’in dört bir yanından meyhaneleri ve meze evlerini buluşturan festival, gastronomi dünyasından tanınmış isimleri ağırlayacak.
Ankara'nın gastronomi dünyasında ilgi gören meze festivali bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Ankara’nın tanınmış mekanlarını ve şeflerini bir araya getirecek festivalde, meyhane sofralarına özgü lezzetler, yöresel ürünler ve özel tatların sunumu gerçekleşecek. Festival,16.00-23.00 saatleri arasında mezeseverlere açık olacak.17.00-19.00 saatleri arasında DJ performansı, 20.00-22.00 saatleri arasında ise sanatçı Zeynep Sazak ile müzik keyfinin de yaşanacağı festivalde Şefika Onur Batmaca’nın "Meyhaneci Hatun: Beyza Gürbüzer" ve Gülhan Kaya’nın "Meze: Ege ve Akdeniz Sofralarından 100 Nefis Tarif" kitapları imza etkinlikleriyle katılımcılarla buluşacak.
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