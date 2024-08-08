Ankara Akademi Sanat’tan Kısa Film Gösterimi

Ankara Akademi Sanat, 21 Ağustos Çarşamba günü Ankara’nın sinema hafızası olan Kült Kavaklıdere’de düzenleyeceği kısa film gösterimi etkinliğiyle sinemaseverlerle buluşuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, birbirinden özel kısa filmler izleyicilere sunulacak.

Güven Baykan
Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:18
Ankara Akademi Sanat’tan Kısa Film Gösterimi
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Ankara Akademi Sanat, 21 Ağustos Çarşamba günü Ankara’nın sinema hafızası olan Kült Kavaklıdere’de düzenleyeceği kısa film gösterimi etkinliğiyle sinemaseverlerle buluşuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, birbirinden özel kısa filmler izleyicilere sunulacak.

Gösterilecek Filmler:


Selvi Uykusu (Kurmaca) - Yönetmenler: Leila Norouzi, Eren Uğur

Ben Sen O (Deneysel) - Yönetmen: Sevin Yaman

Rezzan (Canlandırma) - Yönetmen: Özlem Baykuş Paçacıoğlu

Satışçının Bir Günü (Kurmaca) - Yönetmen: Erinç Durlanık

Suriyeli Kozmonot (Belgesel) - Yönetmen: Charles Emir Richards

Etkinliğin moderatörlüğünü Hayri Çölaşan üstlenecek. Gösterimler sırasında film analizleri yapılacak, seyirci yorumlarına yer verilecek ve yönetmenlerle soru-cevap oturumları düzenlenecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin açıklamada ve hikayelerde yer alan etkinlik kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.


Etkinlik Kayıt Formu: https://forms.gle/bMhSiNPKvL89F8cj6

Etkinlik Tarihi ve Saati:

Tarih: 21 Ağustos 2024 Çarşamba

Saat: 19:00 - 22:00

Yer: Kült Kavaklıdere

Bu özel etkinliğe ev sahipliği yapan ve desteklerini esirgemeyen Kült Kavaklıdere ekibine teşekkür ederiz.


Katılım ücretsizdir, tüm sinemaseverler davetlidir.


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