Ankara Antlaşması sergisi İstanbul’da açıldı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Sergi, 23 Aralık’a kadar Institut français - İstanbul şubesinde ziyarete açık olacak. Yüz yıl önce, 20 Ekim 1921’de, Fransa ve Türkiye, düşmanlıklara son veren ve iki cumhuriyet arasında diplomatik ilişki kurulmasının önünü açan Ankara Antlaşması’nı imzaladı.

İki ülkenin ortak tarihindeki bu belirleyici an, uzlaşma sanatının yanı sıra Fransız tarafında Türkofil, Türk tarafında ise Frankofon ve Franfil olan erkek ve kadınların kişisel katılımını vurguluyor. Fransız ve Türk diplomatik arşivlerinden az bilinen belgelere dayanan sergi, sizi 1919’dan 1926’ya Paris ve Anadolu arasında, “Ankara tarihini” yazan ve yeni Fransız - Türk ilişkilerinin kurulmasını sağlayan metinleri ve insanları (yeniden) keşfetmeye götürüyor.