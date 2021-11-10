Ankara Antlaşması sergisi İstanbul’da açıldı
Institut français Türkiye’nin Ankara Antlaşması’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlediği “Ankara Antlaşması (1921-2021)” sergisi Ankara’dan sonra İstanbul’da da açıldı.
Sergi, 23 Aralık’a kadar Institut français - İstanbul şubesinde ziyarete açık olacak. Yüz yıl önce, 20 Ekim 1921’de, Fransa ve Türkiye, düşmanlıklara son veren ve iki cumhuriyet arasında diplomatik ilişki kurulmasının önünü açan Ankara Antlaşması’nı imzaladı.
İki ülkenin ortak tarihindeki bu belirleyici an, uzlaşma sanatının yanı sıra Fransız tarafında Türkofil, Türk tarafında ise Frankofon ve Franfil olan erkek ve kadınların kişisel katılımını vurguluyor. Fransız ve Türk diplomatik arşivlerinden az bilinen belgelere dayanan sergi, sizi 1919’dan 1926’ya Paris ve Anadolu arasında, “Ankara tarihini” yazan ve yeni Fransız - Türk ilişkilerinin kurulmasını sağlayan metinleri ve insanları (yeniden) keşfetmeye götürüyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Eski şampiyon, yaşamını yitirdi
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Vekili topa tutup istifa etti
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol