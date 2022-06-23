Ankara Belediyesi'nde şiir dinletisi ve belgesel gösterimi

23 Haziran 2022 Perşembe, 14:34

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte şair ve senarist Süheyla Taşçıer katılacak.

28 Haziran Salı günü saat 20.00 de Gençlik Parkı Büyük Sahne salonunda başlayacak olan etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

BACIYAN-I RUM’UN KONUSU

Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları), yaklaşık 850 yıl önce Anadolu’da kurulan ilk kadın teşkilatıdır. Yaşanmış acılar; ödenen bedeller, kadının sosyal yaşamda ne denli etkin olduğunu gösterir ve üretimleriyle Anadolu’nun yeni bir uygarlığa beşiklik etmesinde etken olur. Güzellik, asalet, akıl ile birleşen iyi eğitimli oluşları, ata binme, silah kullanma, savaşabilme gibi özeliklerin yanı sıra, yardım severlik ve eşlerine her alanda yardımcı olmaları, her şeyden önce hayat arkadaşlığını yan yana sürdürmeleri, erkeği ile eşit haklara sahip olabilmeleri, Bacıyan-ı Rum kadınlarının en büyük özelliğidir.

Türk insanın sıkıntılılarını hafifletmiş, zorluklarını erkekleriyle birlikte omuzlamışlardır. Türk toplumunun ezilmesini, yok olmasını engellemekle kalmamış, gelişip kökleşmesini sağlamışlardır. 13. yüzyılda bugünkü modern kadının temelini atmıştır, Anadolu’da Bacıyan-ı Rum kadınları.