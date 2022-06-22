Son dakika... Veliaht Prens Selman, Ankara'da: Saray'da sıcak karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud’u resmi törenle karşıladı.
Prens Selman’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman’ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Selman’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
Veliaht Prens Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Daha sonra Erdoğan ve Selman, baş başa görüşmeye geçti.
Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında birçok ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.
BAKANLAR TÖRENDE
Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Erdoğan ve Veliaht Prens Selman arasındaki baş başa görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.
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