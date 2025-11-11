Ankara’da film festivali başlıyor

Türkiye’nin en köklü festivallerinden Ankara Film Festivali, bu yıl 36. kez izleyicilerle buluşuyor. 13-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda gerçekleşecek festival, 17 ülkeden 59 yönetmenin toplam 55 filmini Ankaralılarla buluşturacak. Festivalin 13 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek Açılış Töreni’nde, Zuhal Olcay, Rutkay Aziz, Demet Evgar, Selman Nacar ve Sinematek’e Onur Ödülleri sunulacak. Jüri başkanlığını yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un üstlendiği Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 8 film Ankara prömiyerini festivalde yaparken, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 7 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise 13 film yarışacak. İran’dan Almanya’ya, Çekya’dan Kolombiya’ya, dünya sinemasının en yeni ve ödüllü örneklerinin gösterileceği 36. Ankara Film Festivali, bir hafta boyunca Ankaralılara sinema coşkusu yaşatacak.