Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 90. yıl konseri

27.03.2026 14:02:00
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) DenizBank Konserleri kapsamında 27 Mart Cuma akşamı 20.00’de CSO ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı orkestraları CSO Ada Ankara Ana Salon’da ortak konser verecekler.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konseri şef Burak Tüzün yönetecek.

Konserde piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın solist olarak yer alacaklar.

Binlerce sanatçı yetiştiren konservatuvarın orta, lise ve lisans koroları da yer alacak.

Konserde, J. S. Bach, “İki Piyano için Konçerto, BWV 1060”; W. A. Mozart, “İki Piyano  için Konçerto, KV 365”; Korhan Ilgar, “Divertimento” ve E. Praetorius,”Do Majör Senfoni,1941- Ankara” 4. Bölüm eserleri seslendirilecek.

