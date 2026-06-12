Ankara Divriği Kültür Derneği'nden türkü dolu gece: “Bir Tel Yeter” Konseri yarın Ankara'da yapılacak

Ankara Divriği Kültür Derneği yarın “Bir Tel Yeter” Türk Halk Müziği Konseri'ni düzenleyecek. Türküseverleri aynı çatı altında buluşturacak konser, Ankara Maltepe'de bulunan Yılmaz Güney Konser Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak. Etkinlikte, halk müziğinin sevilen eserleri seslendirilecek. “Bazen bir duyguyu anlatmak için bir tel yeter” sloganıyla yapılacak konserin şefliğini ise Cemal Atmaca üstlenecek.

Dernek Başkanı Hurşit Aydoğan konsere ilişkin, "Divriği’mizin geleceğine, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak bu önemli çalışmaya katılım sağlamanızı rica ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konser ücretsiz olacak.