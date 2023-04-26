Ankara Müzik Festivali'nin kapanışı EU Chamber Orkestrası'ndan

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:31

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:31

Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerli ve yabancı kurumların katkıları ile düzenlediği, Sabancı Vakfı ve Kavaklıdere Şirketler Grubu’nun Onur Üyesi olduğu 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 27 Nisan Perşembe akşamı, CSO Ada Ankara Ana Salon’da, geleneklerine uygun bir şekilde her yıl olduğu gibi bir orkestra konseri ile kapanışını yapıyor. Festivalin kapanış konserinin bu seneki konukları, direktörlüğünü İrlandalı kemancı Darragh Morgan’ın yaptığı ilk konserlerini 1981'de veren ve kısa sürede Avrupa Birliği'nin müzik elçisi olarak dünya çapında bir ün kazanan Avrupa Birliği Oda Orkestrası.1992'den 2011'e kadar Avrupa Komisyonu'nun yardımı ile Güney ve Doğu Asya, Kuzey, Güney ve Orta Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan konserler verdi. Konserler Ürdün Kraliçesi Noor, Belçika Kralı ve Kraliçesi ve kendi patronu İspanya Kraliçesi Sofia'nın huzurunda yapılanları da içeriyordu. 1999'da EUCO, Kamboçya Kralı Sihanouk'un 77. doğum günü anısına Phnom Penh'deki Kraliyet Sarayı'nda bir konser verdi ve 2000'de Bangkok'ta Prenses Galyani'nin doğum gününde çalan orkestra sık sık Almanya, Baltık ülkeleri, İtalya, Hollanda, İspanya ve Türkiye’de konserler veriyor.

BAŞMAN ANISINA

Konserin solisti ise 9 yaşında Çukurova Devlet Konservatuvarı’nda keman sınıfına başlayan ülkemizin yetiştirdiği başarılı keman sanatçısı Hande Küden. Dünyada birçok yarışmada ödül alan sanatçımız, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye-Ermenistan Gençlik Orkestrası gibi topluluklar ile solist olarak çaldı.Berlin Filarmoni Orkestrası sanatçısı birinci keman grubu asil üyeliğine orkestra müzisyenlerinin oylarıyla seçilen Hande Küden EU Chamber Orchestrası eşliğinde W. Mozart’ın 5 numaralı keman konçertosunu seslendirecek.Sevda Cenap And Müzik Vakfı ve Ankara Müzik Festivali'nin 28 yıllık başkanı Mehmet Başman anısına gerçekleşecek konserde EU Chamber Orchestra Haydn, Holst ve Erberk Eryılmaz’ın “Bolulu Ama Rasim“ eserlerini yorumlayacak.