Ankara’da çağdaş sanat müzesi yokluğuna sanatsal tepki: 'Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 18:11

Güncelleme: 20.12.2023 - 18:11

Sanat, toplumun ruhunu besler, düşündürür ve yönlendirir. Bu anlamda, bir şehirde çağdaş sanatın sergilendiği bir müzenin olması, o şehrin kültürel zenginliğini ve sanatsal gelişimini simgeler. Ancak Ankara, hala bir fiziki çağdaş sanat müzesine sahip değil. Bu eksikliğe dikkat çekmek ve sanatı toplumla buluşturmak amacıyla sanatçı BRDH Başkanı S.Dodi Dündar, ilginç bir proje başlattı: "Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi." Bu sanat projesi, Ankara'daki çağdaş sanatçıları bir araya getirerek müze manifestosuyla sosyal medyada duyuruldu. Manifestoda, "OLMAYAN ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ açılışını onurlandırdığınız için teşekkür ederiz" ifadesiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Proje sahibi S.Dodi Dündar tarafından başlatılan bu eşsiz projede, Ankara'nın çağdaş sanat müzesi eksikliği sanatın ta kendisiyle ele alınıyor. Manifesto, müzenin amacını, içeriğini ve çağrısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu proje, Ankara'da fiziki bir çağdaş sanat müzesinin eksikliğini kabullenmeyen bir sanat eylemidir. Türkiye'nin kültür ve sanatta öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini savunarak Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilmiştir. Manifesto aynı zamanda, sistemin dayattığı aldanmalara karşı bir sanat eleştirisidir. Çağdaş sanat nesnesi olarak gösterilen alışveriş merkezleri, gökdelenler ve plazalar sorgulanmaktadır. Müzelerin içeriğini ve gösterme/gizleme dinamiklerini sorgulayarak çağdaş sanatın toplum içindeki rolünü ele alır. Bu proje, iktidarların Türkiye'yi kültür ve sanattan uzaklaştırdığına yönelik bir eleştiridir. Dündar ve diğer sanatçılar, dünyanın ilk "OLMAYAN ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ"ni kurarak bu eksikliği vurguluyorlar. Sanatın toplumla buluşması ve kültürel zenginliğin artırılması amacını taşıyor. Bu projeye destek vermek ve sanatın Ankara'da daha fazla duyulmasına katkı sağlamak isteyen herkesi bu sanat manifestosuna davet ediyoruz. Siz de bu çağdaş sanat hareketine katılarak Ankara'yı sanatla buluşturun!