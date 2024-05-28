Ankara'da Nâzım Hikmet anılacak

Türk şiirinin dünyaca bilinen isimlerinden Nâzım Hikmet için ölümünün 61'inci yıldönümünde, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Cumhuriyet gazetesinin de katkılarıyla bir anma etkinliği düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:52
Ankara'da Nâzım Hikmet anılacak
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Türk şiirinin en büyük ustalarından Nâzım Hikmet, ölümünün 61'inci yıldönümünde Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek bir etkinlikle anılacak.

Cumhuriyet Gazetesi, Rus Evi Ankara ve Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu da açılış konuşması yapacak.

Usta şairin hikayesini yazdığı "Ferhat ile Şirin" filminin gösterimi yapılacak olan etkinlikte filmin ardından da "Sinema ve Edebiyat" konulu söyleşi düzenlenecek.




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