Ankara’da notalar birbirine karışıyor: Piyano, keman ve cazın büyülü haftası

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:48

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:48

Başkent bu hafta müzikle soluk alıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın yıllardır kesintisiz bir tutku ve incelikle sürdürdüğü Uluslararası Ankara Müzik Festivali, bu yıl 39. kez sanatseverleri dünya çapında isimlerle buluşturuyor. Festivalin yeni haftası, klasik müziğin zarafetiyle cazın özgür ruhunu aynı sahnede buluşturan üç etkileyici konserle başkente nefes oluyor. Haftanın ilk gecesinde, 15 Nisan Salı akşamı Bilkent Konser Salonu’nda sahne alacak olan Katya Apekisheva - Charles Owen piyano ikilisi, iki elin büyülü uyumunu müzikseverlerle paylaşacak. Stravinsky’den Rachmaninov’a uzanan repertuvarlarıyla uluslararası müzik çevrelerinde hayranlıkla izlenen bu ikili, yalnızca yetenekleriyle değil, Royal College of Music’teki ortak ilham kaynakları ve dostluklarıyla da dikkat çekiyor. Londra Piyano Festivali’nin de kurucusu olan Apekisheva ve Owen, Mozart, Poulenc, Ravel ve Lutoslawski gibi ustaların yapıtlarını yorumlayacak.

16 Nisan Çarşamba gecesi, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahne sırası Orkestra Akademik Başkent’te. Şefliğini genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Tolga Atalay Ün’ün üstlendiği orkestranın bu özel konserindeki solisti, genç yaşta klasik müziğin vitrinine adım atmış, sayısız uluslararası ödülle başarısını kanıtlamış keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev. Programda iki dikkat çekici eser var: ilki, Vivaldi'nin mevsimsel esinini modern tınılarla buluşturan Philip Glass’ın “American Four Seasons” adlı yapıtı. Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Gecenin ikinci yarısı ise Türk besteci Ege Gür’ün pandemi döneminde kaleme aldığı, içe dönük ve derinlikli eseri “Sessizliğin Soğuk Sularında” ile izleyiciyi çağdaş bir yolculuğa çıkaracak.

PİERO ODORİCİ & ROBERTO ROSSİ QUINTET ILE WALTON’IN İZİNDE COŞKULU BİR GECE

Müzikal çeşitlilik burada bitmiyor. 19 Nisan Cumartesi gecesi, CSO Ada Ankara’nın Tarihi Salonu cazın samimi ritimleriyle dolacak. Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, Cedar Walton’ın anısına düzenlenen özel bir geceyle sahnede olacak. Tenor saksafonda Odorici’ye, Avrupa caz sahnesinin güçlü isimlerinden tromboncu Roberto Rossi, basta Josh Ginsburg, davulda Pasquale Fiore ve piyanoda Cedar Walton’ın öğrencisi sayılan Danny Grissett eşlik ediyor. Bu özel akşamda, Walton’ın zamansız eserleri Ankara’da yeniden yankılanacak. Festival coşkusu önümüzdeki hafta da hız kesmeden sürecek. Arjantinli yedi telli gitar ustası Yamandu Costa, 24 Nisan’da Can Okan yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent eşliğinde CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. 26 Nisan’da ise Škampa Quartet, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda festivalin oda müziği geleneğini sürdürecek.

Program:

15 Nisan Salı – Katya Apekisheva & Charles Owen Piyano İkilisi?Bilkent Konser Salonu – Saat 20.00?

16 Nisan Çarşamba – Orkestra Akademik Başkent?Şef: Tolga Atalay Ün, Keman: Elvin Hoxha Ganiyev?CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon – Saat 20.00?

19 Nisan Cumartesi – Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet?CSO Ada Ankara Tarihi Salon – Saat 20.00?

Bu üç konser, farklı duygulara ve müzik anlayışlarına hitap ediyor olsa da ortak bir duyguda buluşuyor: ruhu besleyen seslerin çağrısına kulak vermek… Festivalin bu haftasında Ankara'da müzik susmuyor, aksine her köşe başında yeni bir ezgiyle hayat buluyor.